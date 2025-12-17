Es tendencia:
Liga de Quito

Liga de Quito va por dos titulares de U. Católica antes de enfrentarlos en Copa Ecuador

Liga de Quito sigue sondeando refuerzos y va por dos jugadores de Universidad Católica, rivales en la final de la Copa Ecuador.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito va por dos titulares de U. Católica antes de enfrentarlos en Copa Ecuador Foto: Getty
Liga de Quito va por dos titulares de U. Católica antes de enfrentarlos en Copa Ecuador Foto: Getty

Liga de Quito y Universidad Católica se enfrentan en la gran final de la Copa Ecuador este jueves, y luego tendrán un duelo particular por dos de sus jugadores. Los ‘albos’ quieren dos titulares de los ‘camaratas’.

Según el periodista Sebastián Aconda, Emiliano Clavijo está en planes de Liga de Quito. El volante de 25 años ya habría sido contactado por los ‘albos’ para un traspaso.

Es el segundo titular de la Chatolei que entra en planes del campeón ecuatoriano 2023 y 2024, el primero fue Azarías Londoño. El panameño sin embargo tiene ofertas de clubes de México y Estados Unidos, económicamente superiores.

Liga de Quito llega con visible agotamiento físico y U. Católica se perfila como favorito indiscutible para quedarse con la Copa Ecuador y sumar su primer título en su historia.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Emiliano Clavijo – U. Católica

En resumen

  • Liga de Quito contactó al volante de 25 años Emiliano Clavijo para un posible traspaso.
  • El delantero panameño Azarías Londoño es el segundo titular de Universidad Católica que interesa a Liga.
  • Universidad Católica se perfila como favorita para ganar la final de la Copa Ecuador este jueves.
