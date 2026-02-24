Barcelona SC no ha podido comenzar con regularidad en cuanto a inscripciones en esta temporada. El ‘Ídolo’ no pudo usar a Matías Lugo para jugar la Copa Libertadores, ni a Luis Cano para la LigaPro. Ahora resulta, que también perdieron a otro jugador para LigaPro.
De acuerdo a la revelación de Juan Francisco Rueda en De Una, Jhonny Quiñónez no está inscrito en la LigaPro. Está habilitado en el sistema COMET, pero no puede jugar porque aún Barcelona SC no le hace un nuevo contrato y por eso no estuvo ante Técnico Universitario el anterior fin de semana.
Por otro lado, Quiñónez no tuvo problema para jugar la Copa Libertadores ante Argentinos y estuvo en cancha. El futbolista sí consta en la lista de buena fe de los amarillos; el problema se dio para la LigaPro. Se espera que esta semana puede ser regularizado.
Desde el departamento Legal de Barcelona SC se están haciendo todos los movimientos para saber si se puede usar al volante en Argentina, aunque no habría ningún problema. Además, el jugador ya jugó en la ida y la CONMEBOL no notificó ningún problema.
Jhonny Quiñónez sí jugó en Copa Libertadores. (Foto: Imago)
Quiñónez regresó a Barcelona SC tras una muy mala temporada en 2025, donde el volante era muy cuestionado por los hinchas. El jugador acabó volviendo por pedido de César Farías, quien lo conoce y lo hizo campeón de la LigaPro en la temporada 2022.
Los números de Jhonny Quiñónez en Barcelona SC en 2025
En la temporada 2025 con la camiseta de Barcelona SC, Jordy Caicedo jugó un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcando 2 goles y dando 2 asistencias. Sumó en cancha un total de 2.546 minutos. Su pase sigue perteneciendo a Independiente de Avellaneda.
¿Qué canal pasa el Barcelona SC vs Argentinos y a qué hora comienza?
El partido de Argentina vs Barcelona SC comenzará desde las 19H30 de este miércoles 25 de febrero de 2026. Los canales para ver el encuentro son ESPN y también se pueden ver por Disney+, Pluto Tv, Telefé en YouTube.
