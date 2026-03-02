Mientras a Lamine Yamal le costó 140 partidos, estos le tomó a Messi marcar su primer hat-trick con Barcelona

Lamine Yamal es la sensación de la jornada en un fútbol español que alucina con su primer hat-trick con la camiseta del Barcelona. La nueva estrella del conjunto culé alcanza este hito individual después de 140 partidos. Se queda bastante lejos, eso sí, de los números con los cuales Lionel Andrés Messi lo logró en su día con la camiseta blaugrana. La Pulga, inalcanzable.

Hay que devolvernos al mes de marzo del año 2007 para encontrar una marca donde Messi empezó a avisar de lo que se vendría por delante en el fútbol español. Con apenas 19 años, lograba su primer hat-trick con la camiseta del conjunto culé y en un clásico frente a Real Madrid en el Camp Nou. Lo hizo con apenas 69 partidos oficiales diputados con el equipo de sus amores.

Casi la mitad en relación a los que le costó a Lamine Yamal alcanzar dicho registro a nivel individual con el conjunto culé en el encuentro frente a Villarreal. Fue la mejor muestra de la temporada para un extremo absolutamente capital para los intereses del equipo de Hansi Flick. Por la selección española se van frotando las manos pensando en el Mundial. Si bien Lamine alcanza este hito con solo 18 años, no puede hacerlo antes de quien será su gran sombra en el Camp Nou.

En este momento ya hablamos del máximo anotador de Barcelona en lo que vamos de temporada. Una muestra más del talento y técnica con la que cuenta el futbolista nacido en el año 2007. Desde su llegada a las categorías inferiores del club, se le compara con un Messi al que ya le ha quitado más de 20 récord de precocidad en el conjunto blaugrana.

Yamal llega a su primer hat-trick tras 140 partidos con Barcelona: GETTY

Las comparaciones son odiosas, pero lo cierto es que de momento Yamal no deja de justificarse como el heredero natural de Messi. Tanto deportiva como económicamente es la cara de un club que atraviesa por primera vez con optimismo los primeros años sin su máxima estrella. Eso sí, el primer hat-trick de Lamine Yamal, ni mucho menos llegó en una cantidad de partidos similar a la cual lo lograste Lionel Andrés en su día y frente al mismísimo Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Lamine Yamal logró su primer hat-trick con el Barcelona tras disputar 140 partidos oficiales.

logró su primer hat-trick con el Barcelona tras disputar oficiales. El argentino Lionel Messi consiguió su primer triplete con solo 69 partidos en 2007.

consiguió su primer triplete con solo en 2007. Lamine Yamal alcanzó este hito individual a los 18 años frente al Villarreal.

ver también Más que por Neymar: las cifras que PSG ofreció al Barcelona por Lamine Yamal