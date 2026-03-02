Carlos Bacca revela qué le faltó a Luis Díaz para jugar el Mundial del 2018 con la Selección Colombia

El nombre de Carlos Bacca muchas veces es relacionado con noches de dolor en Colombia. Pero hablamos de un delantero letal y que por momentos fue el único capaz de hacer olvidar el nombre de Radamel Falcao en Europa. En una extensa charla con El Heraldo sobre su carrera, reveló que Luis Díaz estuvo a un paso de jugar el Mundial de Rusia 2018 con José Néstor Pekerman.

“A ‘Luchito’ no le dieron los tiempos para que el técnico lo pudiera ver con el grupo. El primero que lo convoca es el ‘profe’ Pékerman. Estuvimos con él en concentración; ya lo conocíamos. Recuerdo que cuando hacíamos fútbol contra el Barranquilla FC, al profe le gustaba pararlos como si fuera el rival, llámese Perú o Bolivia”, empezaba el delantero sobre aquella campaña que terminaría en penales ante Inglaterra.

Bacca señala un momento como la clave de la ausencia de Lucho. Esa ventana de amistosos con victoria en el Stade de France le cerró las puertas: “Antes del partido amistoso contra Francia, Luis Díaz se lesionó y ahí no pudo estar. De pronto muchos no se acuerdan o no saben la anécdota, pero ‘Lucho’ estuvo muy cerca de ir a ese mundial. Esa era la última convocatoria antes de la definitiva…Nosotros, lastimosamente, no lo pudimos tener para el mundial de Rusia 2018, porque el profesor José Néstor Pékerman lo tenía en los planes”.

“Le decía haz esto y lo otro, y nos volvía nada, dañaba todo el plan del entrenador y le tocaba darle la camiseta de la selección para que jugara del lado de nosotros. Néstor Lorenzo lo conoce desde esa época, porque era la mano derecha de Pékerman”, finalizaba un Carlos Bacca que lamenta que a Luis Díaz no le hayan dado los tiempos para meterse en aquella Copa. Dentro de unos meses, representará a Colombia por toda Norteamérica.

Luis Díaz estuvo a un paso de jugar el Mundial del 2018: GETTY

Recordemos que Luis Díaz no debutaría con la selección hasta después de Rusia 2018. Fue contra Argentina en la ventana de agosto del 2018 que Arturo Reyes le hizo poner primera en un combinado donde ya ha disputado 70 partidos y donde ha marcado 21 tantos de manera oficial. Se trata de uno de los grandes estandartes de una nación que tras Qatar 2022, regresa al Mundial en este mes de junio.

Para Bacca, Luis Díaz es el mejor exponente de Colombia

No duda que es el elegido de esta generación. Tampoco le sorprende un nivel general que ya vio durante esos meses donde Lucho era sparring de la selección de Don José. Carlos Bacca, muestra de una generación que devolvió a Colombia a las citas mundiales, pide cuidarlo y entender el valor humano como deportivo detrás de la figura de Díaz.

“Luis Díaz no nos deja de sorprender en todo lo que hace en Bayern. En Liverpool también lo hizo muy bien, pero hubo un momento en el que no se le valoraba. Ese cambio al club alemán a él le dio mucha motivación, porque allá sí le han dado toda la confianza que se merece, tanto el cuerpo técnico como sus compañeros”, finalizaba en su paso por El Heraldo un Carlos Bacca tajante sobre el presente de la estrella de los Bávaros.

