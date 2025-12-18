¡Atención! Si Emelec clasifica a la Copa Sudamericana este sería su rival

Este jueves 18 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana, donde los equipos ecuatorianos ya saben el orden de los partidos que tendrán que jugar para entrar a la zona de grupos de este torneo CONMEBOL. Emelec, aunque necesita un milagro, aún puede clasificar.

Para que Emelec entre a la siguiente edición de la Copa Sudamericana necesita golear como visitante a Deportivo Cuenca, y que Macará haga lo propio contra Aucas en el estadio del Sur. Aunque es mínima la posibilidad, solo estos resultados clasificarían a Emelec a la fase previa de la Copa Sudamericana.

¿Qué rival tendría Emelec si entra a la Copa Sudamericana?

De acuerdo al sorteo que realizó la CONMEBOL en la Copa Sudamericana, así quedó el fixture para los equipos de la LigaPro. Se juega a un solo partido en el estadio del equipo que salió primero en el sorteo:

Ecuador 4 vs Ecuador 2

Ecuador 1 vs Ecuador 3

Por lo cual, si Emelec se clasifica a la Copa Sudamericana, sería como Ecuador 4, y en este momento, su rival sería Orense, que está sexto en el primer hexagonal de la LigaPro y eso lo vuelve Ecuador 2.

A día de hoy, con la tabla de posiciones como está, así quedarían los cruces para los equipos ecuatorianos que clasificarían a Copa Sudamericana:

Aucas vs Orense

Libertad vs Macará

La tabla de posiciones del segundo hexagonal

Queda una sola fecha a disputarse para el segundo hexagonal de la LigaPro. De momento, así se encuentra la tabla de posiciones:

