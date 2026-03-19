¿Barcelona SC en el grupo de la muerte con Boca? Los mejores memes del sorteo de la Copa Libertadores

Este jueves 19 de marzo de 2026 se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026 y estos fueron los mejores memes. Los aficionados se hicieron eco de que Barcelona SC cayó en el grupo de la muerte contra Boca y Cruzeiro. Los amarillos nuevamente con un camino muy complicado y vuelve Benedetto a enfrentar a su ex equipo.

Los mejores memes del sorteo de la Copa Libertadores:

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Benedetto volverá a enfrentar a su ex equipo. (Captura de pantalla)

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Benedetto volverá a enfrentar a su ex equipo. (Captura de pantalla)

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ver también ¿Qué grupo le tocó a Barcelona SC en la Copa Libertadores y cuándo debuta?

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Barcelona SC llega de la fase previa de la Copa Libertadores. (Foto: Captura de pantalla)

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Liga tiene un grupo más accesible que Barcelona SC. (Foto: Captura de pantalla)

IDV enfrentará a Rosario Central. (Foto: Captura de pantalla)

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