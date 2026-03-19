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¿Barcelona SC en el grupo de la muerte con Boca? Los mejores memes del sorteo de la Copa Libertadores

Los mejores memes del sorteo de la Copa Libertadores, tras saber que Barcelona SC va con Boca Juniors.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Los mejores memes del sorteo de la Copa Libertadores 2026
© Imago/ Edit BVLos mejores memes del sorteo de la Copa Libertadores 2026

Este jueves 19 de marzo de 2026 se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026 y estos fueron los mejores memes. Los aficionados se hicieron eco de que Barcelona SC cayó en el grupo de la muerte contra Boca y Cruzeiro. Los amarillos nuevamente con un camino muy complicado y vuelve Benedetto a enfrentar a su ex equipo.

Los mejores memes del sorteo de la Copa Libertadores:

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Benedetto volverá a enfrentar a su ex equipo. (Captura de pantalla)

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