Dónde ver Mirassol vs. Liga de Quito HOY por los 8vos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito retoma la actividad en la Copa Libertadores este jueves contra Mirassol y hay opciones para seguir el encuentro.

Liga de Quito regresa a la actividad internacional este jueves cuándo enfrente a Mirassol por la Copa Libertadores. El club ‘albo’ se juega la ida de los octavos de final contra un rival brasileño que ya ha enfrentado.

Curiosamente ambos ya se vieron las caras en esta misma Libertadores, aquí fue victoria para cada uno de local, ambos con 2-0. Ambos llegan con distintas realidades.

Liga de Quito tiene nuevo entrenador y empezó a recuperar puntos en torneo local mientras que Mirassol está con 23 puntos, a uno de regresar a los puestos de descenso.

Posibles alineaciones:

Mirassol: Thomazella; Elias, João Victor, Gabriel Knesowitsch, Reinaldo; Walisson, Denilson, Cazonatti, Eduardo; Fernandinho y Bruno Santos.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Yerlin Quiñónez, Ricardo Adé, Luis Segovia, José Carabalí; Jesús Pretell, Sebastían González, Janner Corozo, Fernando Cornejo, Rodney Redes; y Michael Estrada.

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¿Qué canales pasan el Mirassol vs. Liga de Quito por los octavos de final de la Copa Libertadores?

Estos son los horarios del partido, el mismo que se verá por TV EN VIVO vía ESPN y vía Streaming por Disney+

17:00: Ecuador, Colombia y Perú.

18:00: Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile.

19:00: Brasil, Argentina y Uruguay.