Noticias Liga de Quito HOY: Alineación en Copa Libertadores vs Mirassol, fichajes, Mundial de Clubes

Liga de Quito inicia los octavos de la Copa Libertadores y estas son las últimas novedades del club en este 2026.

Este jueves 13 de agosto de 2026 se da el gran partido para Liga de Quito, el encuentro que puede definir toda la temporada 2026. El club ecuatoriano visita Brasil con la obligación de sacar un buen resultado pensando en la vuelta para jugar en Ecuador.

La alineación de Liga de Quito contra Mirassol

Liga de Quito jugará en esta Copa Libertadores ante Mirassol por los 8vos de final de la Copa Libertadores con el siguiente once:

XI Liga de Quito: Gonzalo Valle, Yerlin Quiñónez, Ricardo Adé, Jesús Pretell, Luis Segovia, José Carabalí, Fernando Cornejo, Rodney Redes, Sebastián González, Janner Corozo, Michael Estrada. El partido se podrá ver por el Plan Premium de Disney+.

Los fichajes de Liga de Quito

Hace poco se reveló que Liga de Quito estaba buscando dos nuevos fichajes para esta temporada. Gustavo Álvarez pidió una dupla de “máxima calidad” o al menos una de menor precio, pero la idea es contar con estos fichajes; aunque llegarían para cuartos de final de la Copa Libertadores.

Liga sueña con el Mundial de Clubes

Este duelo ante Mirassol también pone a Liga de Quito muy atento al Mundial de Clubes. El club tiene que sumar puntos para meterse al siguiente Mundial de Clubes como uno de los mejores representantes de CONMEBOL, ahora mismo se ubica en el tercer puesto.