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¿Qué grupo le tocó a Barcelona SC en la Copa Libertadores y cuándo debuta?

Este es el grupo que le tocó a Barcelona SC en la edición 2026 de la Copa Libertadores.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Este es el grupo de Barcelona SC en la Copa Libertadores
© Imago/ Edit BVEste es el grupo de Barcelona SC en la Copa Libertadores

Este jueves 19 de marzo de 2026 se confirmó el grupo de Barcelona SC para esta Copa Libertadores 2026. Los amarillos llegaron a esta fase de la Copa, tras una gran zona de repechaje donde logró vencer a Argentinos Juniors y Botafogo haciendo una campaña histórica. 

¿Cuál fue el grupo que le tocó a Barcelona SC? 

  • Boca
  • Cruzeiro
  • Universidad Católica 
  • Barcelona SC 

Con este grupo Barcelona SC deberá batallar por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores, lugar que no alcanza desde el 2021 cuando llegó a semifinales. En la última edición acabó siendo eliminado de la Copa Libertadores en la zona de grupos y ahora buscará la gloria que tanto le ha sido esquiva. 

Los amarillos llegan con la plantilla más “limitada” de los últimos años, pero con un DT como César Farías que ya demostró que les puede competir a cualquier equipo en el continente. Los amarillos han llegado a dos finales de la Copa Libertadores en 1990 y 1998.

¿Cuántos millones ha ganado Barcelona SC en la Copa Libertadores? 

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A diferencia de otros equipos, que recién comienza la Copa Libertadores, Barcelona SC ya lleva ganando más de 4 millones en este torneo. El equipo se ganó 1 millón por avanzar en la Fase de repechaje, y se lleva 3 millones por estar en la fase de grupos.

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¿Con este grupo Barcelona SC pasará a octavos de Copa Libertadores?

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Jose Cedeño Mendoza
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