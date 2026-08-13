EN VIVO Y GRATIS: Mirassol vs Liga de Quito por los 8vos de final de la Copa Libertadores

El minuto a minuto del partido de Copa Libertadores entre Mirassol y Liga de Quito por la Copa Libertadores.

Este jueves 13 de agosto de 2026 se enfrentan por los 8vos de final de la Copa Libertadores, Mirassol vs Liga de Quito, en un partido de fuerzas muy parejas por el máximo torneo de clubes de Sudamérica. Ambos equipos ya se vieron en la zona de grupos.

Liga de Quito llega como el favorito a ganar esta llave, aunque cuando visitó a este rival en la Copa se llevó una durísima derrota de 2 a 0. El mismo resultado fue cuando jugaron en Quito a favor de los ecuatorianos, de ahí que sea una llave muy entretenida entre ambos equipos.