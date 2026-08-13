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EN VIVO Y GRATIS: Mirassol vs Liga de Quito por los 8vos de final de la Copa Libertadores

El minuto a minuto del partido de Copa Libertadores entre Mirassol y Liga de Quito por la Copa Libertadores.

El minuto a minuto del partido de Copa Libertadores entre Liga de Quito y Mirassol. Imagen generada por IA
© IA de Gemini/ GettyImages/ Edit BVEl minuto a minuto del partido de Copa Libertadores entre Liga de Quito y Mirassol. Imagen generada por IA

Este jueves 13 de agosto de 2026 se enfrentan por los 8vos de final de la Copa Libertadores, Mirassol vs Liga de Quito, en un partido de fuerzas muy parejas por el máximo torneo de clubes de Sudamérica. Ambos equipos ya se vieron en la zona de grupos.

Liga de Quito llega como el favorito a ganar esta llave, aunque cuando visitó a este rival en la Copa se llevó una durísima derrota de 2 a 0. El mismo resultado fue cuando jugaron en Quito a favor de los ecuatorianos, de ahí que sea una llave muy entretenida entre ambos equipos.

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La alineación de Liga de Quito

Así sale Liga de Quito a jugar este partido: Valle, Cuero, Adé, Segovia, Carabalí, Pretell, Cornejo, González, Quiñónez, Corozo, Estrada

YA SE ENFRENTARON EN GRUPOS

Ambos equipos ya se enfrentaron en la zona de grupos, y fue victoria para Mirassol en Brasil 2 a 0 y en Quito para Liga, de igual manera 2 a 0.

Así está el cuadro de la Copa Libertadores

De momento, así ha quedado definido el cuadro de la etapa final de la Copa Libertadores:

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¡BUENAS TARDES! MIRASSOL VS LIGA DE QUITO POR LA COPA LIBERTADORES

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto del partido entre Mirassol y Liga de Quito.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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