Barcelona SC le debe pagar esta fortuna a Francisco Fydriszewski

Este lunes 2 de marzo de 2026 se reveló que Barcelona SC le debe pagar una importante fortuna a Francisco Fydriszewski, tras la polémica salida del ‘Polaco’. En 2024 el jugador se marchó con problemas con la directiva y ahora la FIFA le ha dado la razón.

César Luis Merlo reveló que la FIFA condenó a Barcelona SC a pagar más de 400 mil dólares por el caso de Francisco Fydriszewski. Este monto se da por una deuda que el club mantenía con el jugador a la hora de romper el contrato a mitad de año.

El ‘Polaco’ reclamaba un monto superior, sin embargo, la FIFA ordenó a los amarillos a pagar 366.703 dólares más 93.000 dólares de multa. Casi que el club tendrá que desembolsar medio millón de dólares. En su momento, cuando se fue, el directivo avisó que lo iban a demandar.

Fydriszewski fue uno de los mejores jugadores de Barcelona SC en su momento, pero su salida se dio en los peores términos con la directiva. Ahora el ‘Ídolo’ está obligado a pagar para no recibir una sanción en las próximas semanas en el portal de la FIFA.

El ‘Polaco’ fue la figura de Barcelona SC entre 2023 y 2024. (Foto: GettyImages)

La salida del ‘Polaco’ le terminó abriendo las puertas a Octavio Rivero, que llegó en esa temporada y fue uno de los mejores jugadores de Barcelona SC hasta 2025. El uruguayo también se acabó retirando de la peor manera y con disputas con la actual directiva.

Los números de Fydriszewski en Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, Fydriszewski , jugó un total de 51 partidos entre todas las competencias. Marcó 25 goles y dio 6 asistencias. Sumó en cancha poco más de 3.000 minutos. Reclamó varias primas y bonos que no le cumplieron y por eso se fue “gratis”.

¿Dónde está jugando Fydriszewski?

El potente delantero ahora juega en Independiente Medellín de Colombia y en un futuro en Copa Libertadores, en caso de clasificar ambos, se podrían enfrentar. El argentino tiene contrato en Colombia hasta finales de la temporada 2026.

En síntesis: