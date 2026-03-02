Liga de Quito acabó perdiendo contra Macará en la LigaPro y sorprendió a todos, porque el equipo de Tiago Nunes venía en un gran momento. Sin embargo, lo que más molestó a los propios hinchas de Liga de Quito fue una insólita crítica de Nunes.

En rueda de prensa, el DT le terminó echando la “culpa” del resultado al horario del partido. El encuentro se disputó desde las 12H00 con sol muy fuerte y en un horario donde es más intenso el calor en la capital. Sin embargo, también es un horario que la hinchada viene peleando.

Desde hace varias temporadas, la hinchada de Liga de Quito venía cuestionando que no jueguen desde las 12H00 o 10H00 de la mañana. Horarios muy tradicionales del fútbol pichinchano, pero que ahora mismo a Nunes no le gusta y no se ve probable que vuelva.

“Para un equipo que necesita generar juego, que necesita proponer, un horario como este obviamente favorece más al rival. La directiva toma las decisiones que cree que son más importantes, no solo para lo deportivo, sino todo en general”, comentó el DT.

Nunes fue cuestionado por los aficionados, puesto que, desde la hinchada se quiere estos horarios para acudir más al estadio. El partido estuvo casi lleno, puesto que, se estima que entre unos 20 y 30 mil aficionados llegaron al estadio Rodrigo Paz Delgado.

El contrato de Tiago Nunes con Liga de Quito

Nunes tiene contrato de Liga de Quito por lo que resta de este 2026. Aunque el resultado contra Macará no fue el esperado, ahora mismo el club está muy lejos de una crisis. Se sigue confiando en el proceso de Tiago Nunes para todas las competencias en esta temporada.

Los números de Nunes como DT de Liga de Quito

Al frente de Liga de Quito, Tiago Nunes dirigió ya un total de 39 partidos, sumando 21 victorias, 8 empates y apenas 10 derrotas. Llevó a LDU a las semifinales de la edición anterior de la Copa Libertadores y estuvo muy cerca de llegar a una final.

