La Selección Colombia jugará un amistoso antes del Mundial contra un rival CONMEBOL: ¿Arriesgado?

La Selección Colombia volverá a enfrentar un partido amistoso a poco del Mundial 2026. Para sorpresa de muchos, ‘La Sele’ estaría planeando un partido amistoso en el país previo a la salida a México para comenzar su camino en el Mundial.

Fue el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) Ramón Jesurún el que confirmó que el próximo 29 de mayo, la Selección Colombia jugará un amistoso en Bogota. Este encuentro será una “despedida” para que el equipo vaya al Mundial.

“Va a ser en Bogota el día 29 de mayo, el rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso esta acordado“, comentó el presidente. El rival será un equipo CONMEBOL, no obstante, no sería ninguno de los equipos que van al Mundial.

Todo apunta a que el rival de Colombia estaría entre la Selección de Perú y la Selección de Chile, ambos equipos sin Mundial. De ahí que, exista una importante expectativa de lo que podrá hacer el equipo de Luis Díaz y otros ante un conocido adversario.

Colombia goleó a Chile en las Eliminatorias. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, también la Selección Colombia acabará enfrentando a otro rival el próximo 7 de junio, este sería el último amistoso para el equipo nacional. Después de esto, ya solo se vendrán los partidos del Mundial 2026, donde se pelearía el primer lugar.

Los rivales de Colombia en marzo de 2026

En este mes de marzo, la Selección Colombia acabará jugando 2 partidos amistosos. Uno contra Croacia y otro contra Francia. Dos encuentros muy atractivos para el Sub-campeón de América. Estos partidos son oficiales de la Fecha FIFA.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así jugará la Selección de Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/06)

Colombia vs Clasificado Repechaje de FIFA (23/06)

Colombia vs Portugal (27/06)

