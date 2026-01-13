Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Barcelona SC tiene nuevo delantero para la temporada 2026

Este será el nuevo delantero de Barcelona SC para la temporada 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Este sería el nuevo delantero de Barcelona SC para 2026
© Imago/ Edit BVEste sería el nuevo delantero de Barcelona SC para 2026

Barcelona SC ya no contará con Octavio Rivero para este 2026, después de que el uruguayo acordara su salida del ‘Ídolo’ para irse a la Universidad de Chile, donde ya fue presentado. Ante la falta de un nuevo goleador, los amarillos ya tendrían listo a su nuevo fichaje.

El elegido para ser el nuevo delantero de Barcelona SC sería Sergio Núñez. El delantero uruguayo viene de un gran rendimiento en Danubio en su país, y ahora ya estaría todo listo para que llegue al equipo ecuatoriano para este nuevo curso y comience la pretemporada.

De acuerdo a la revelación de MrOFFSIDER, se estarían ultimando detalles para definir la llegada de Núñez a Barcelona SC. El acuerdo sería de un préstamo por esta temporada con opción de compra a finales de 2026. El uruguayo siempre fue la primera opción.

Sergio Núñez no viene con un rendimiento como el de Octavio Rivero a la hora de fichar por los amarillos. Sin embargo, es la segunda vez consecutiva que el ‘Ídolo’ recurre al fútbol uruguayo para buscar un nuevo delantero, de ese campeonato, ficharon a Rivero.

Sergio Núñez llegaría a Barcelona SC. (Foto: Captura de pantalla)

Sergio Núñez llegaría a Barcelona SC. (Foto: Captura de pantalla)

Son horas claves para decidir fichajes para Barcelona SC. El ‘Ídolo’ recién comenzó la pretemporada, sin embargo, ya hay varios nombres confirmados y se espera que César Farías, DT de los amarillos, llegue al equipo ecuatoriano en las siguientes horas para dirigir la pretemporada.

Publicidad

Las estadísticas de Sergio Núñez en 2025

En medio de la grave crisis, Emelec quiere fichar a un jugador convocado a la Selección de Ecuador

ver también

En medio de la grave crisis, Emelec quiere fichar a un jugador convocado a la Selección de Ecuador

En esta temporada con Danubio, Sergio Núñez jugó un total de 37 partidos y apenas marcó 5 goles y dio 4 asistencias. Sumó en cancha poco más de 2.000 minutos. Su promedio de gol es lo que termina preocupando a los aficionados de Barcelona SC.

Los delanteros de Barcelona SC

Para la temporada 2026, Barcelona SC tiene 1 delantero confirmado. Miguel Parrales es el goleador que está haciendo la pretemporada y se espera que más nombres lleguen a reforzar esta posición tan sensible para el juego de los amarillos.

Encuesta

¿Hace bien Barcelona SC en fichar a un nuevo delantero?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Octavio Rivero dejó Barcelona SC y fichó por Universidad de Chile para 2026.
  • Sergio Núñez llegaría a préstamo desde Danubio con opción de compra esta temporada.
  • El delantero registró 5 goles y 4 asistencias en 37 partidos durante 2025.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
En medio de la grave crisis, Emelec quiere fichar a un jugador convocado a la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

En medio de la grave crisis, Emelec quiere fichar a un jugador convocado a la Selección de Ecuador

¿Cuándo, dónde y contra qué rival? 'Chito' Vera volverá a pelear en la UFC en este 2026
Deportes

¿Cuándo, dónde y contra qué rival? 'Chito' Vera volverá a pelear en la UFC en este 2026

¿Mejor que en Europa? El sueldo que Ángelo Preciado ganaría en Atlético Mineiro
Fútbol de Ecuador

¿Mejor que en Europa? El sueldo que Ángelo Preciado ganaría en Atlético Mineiro

Lo llamó Barcelona y Liga de Quito y Félix Torres tiene nuevo club para el 2026
Fútbol de Ecuador

Lo llamó Barcelona y Liga de Quito y Félix Torres tiene nuevo club para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo