Barcelona SC ya no contará con Octavio Rivero para este 2026, después de que el uruguayo acordara su salida del ‘Ídolo’ para irse a la Universidad de Chile, donde ya fue presentado. Ante la falta de un nuevo goleador, los amarillos ya tendrían listo a su nuevo fichaje.

El elegido para ser el nuevo delantero de Barcelona SC sería Sergio Núñez. El delantero uruguayo viene de un gran rendimiento en Danubio en su país, y ahora ya estaría todo listo para que llegue al equipo ecuatoriano para este nuevo curso y comience la pretemporada.

De acuerdo a la revelación de MrOFFSIDER, se estarían ultimando detalles para definir la llegada de Núñez a Barcelona SC. El acuerdo sería de un préstamo por esta temporada con opción de compra a finales de 2026. El uruguayo siempre fue la primera opción.

Sergio Núñez no viene con un rendimiento como el de Octavio Rivero a la hora de fichar por los amarillos. Sin embargo, es la segunda vez consecutiva que el ‘Ídolo’ recurre al fútbol uruguayo para buscar un nuevo delantero, de ese campeonato, ficharon a Rivero.

Sergio Núñez llegaría a Barcelona SC. (Foto: Captura de pantalla)

Son horas claves para decidir fichajes para Barcelona SC. El ‘Ídolo’ recién comenzó la pretemporada, sin embargo, ya hay varios nombres confirmados y se espera que César Farías, DT de los amarillos, llegue al equipo ecuatoriano en las siguientes horas para dirigir la pretemporada.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Sergio Núñez en 2025

ver también En medio de la grave crisis, Emelec quiere fichar a un jugador convocado a la Selección de Ecuador

En esta temporada con Danubio, Sergio Núñez jugó un total de 37 partidos y apenas marcó 5 goles y dio 4 asistencias. Sumó en cancha poco más de 2.000 minutos. Su promedio de gol es lo que termina preocupando a los aficionados de Barcelona SC.

Los delanteros de Barcelona SC

Para la temporada 2026, Barcelona SC tiene 1 delantero confirmado. Miguel Parrales es el goleador que está haciendo la pretemporada y se espera que más nombres lleguen a reforzar esta posición tan sensible para el juego de los amarillos.

Encuesta¿Hace bien Barcelona SC en fichar a un nuevo delantero? ¿Hace bien Barcelona SC en fichar a un nuevo delantero? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: