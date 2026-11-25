El partido de Barcelona SC contra Independiente del Valle no se pudo jugar a las 19H00 por el mal clima.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se iba a jugar el Barcelona SC vs Independiente del Valle por el primer hexagonal de la LigaPro. Sin embargo, a poco de que comience el encuentro en Guayaquil cayó una fuerte lluvia que no dejó las canchas en condiciones.

Ecuador está atravesando el peor momento del Fenómeno del niño y por eso nuevamente el clima se hizo presente para detener un partido. El árbitro Guerrero estuvo probando la pelota en el césped, pero esta se plantó en varios sectores del campo.

Posterior a las primeras pruebas, el central decidió esperar media hora para ver que tal iba la intensidad de la lluvia. Y finalmente la condición de la cancha mejoró absolutamente y lo más probable es que el encuentro comience entre las 19H45 o 19H50. Salvo una tormenta eléctrica que complique todo.

La cancha estaba muy complicada en un primer momento, pero la tormenta se movió y ahora Independiente de Valle y Barcelona SC saldrán a la cancha para jugar el partido que toda la hinchada estaba esperando.

Se esperan 30 minutos y luego los árbitros tomarán una decisión si se juega o no.



Complicada decisión en caso de jugarse mañana, BSC enfrentará al Aucas este sábado en el Monumental. pic.twitter.com/NQvKCzCONo — Sergio Basantes (@sbasantes92) November 26, 2026

Que el encuentro se reprograme para el jueves, 26 de noviembre de 2026, es casi imposible, puesto que, Barcelona SC tendrá que jugar contra Aucas el sábado y las horas del reglamento no se cumplen. Por lo cual, nuevamente vuelve a quedar en duda cuándo se podrá jugar.

Publicidad

La tabla de posiciones de la LigaPro

De momento, así está la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro, con el partido de Barcelona SC vs IDV pendiente de jugarse:

En síntesis:

Barcelona SC vs Independiente del Valle se suspendió este 25 de noviembre por fuerte lluvia.

se suspendió este por fuerte lluvia. Árbitro Guerrero determinó que la cancha y tormenta eléctrica impidieron jugar en Guayaquil .

determinó que la cancha y tormenta eléctrica impidieron jugar en . Sábado enfrentará Barcelona SC a Aucas, imposibilitando reprogramar el encuentro para el jueves 26.