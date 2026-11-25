El jugador que llega a reforzar la plantilla de Independiente del Valle para la temporada 2027.

Independiente del Valle ya se está reforzando para la temporada 2027, y es que el actual bicampeón del fútbol ecuatoriano quiere seguir dominando a nivel local. Ahora mismo el club recibe una importante noticia sobre un importante jugador para el siguiente año.

Resulta que, Patrik Mercado está ya recuperado para jugar con Independiente del Valle en la siguiente temporada. El volante ecuatoriano sufrió una grave lesión a comienzos de año y eso lo tuvo fuera de las canchas toda la temporada, pero ya en 2027 regresará.

El volante ecuatoriano ha pasado momentos muy complicados, puesto que, el jugador no solo se lesionó gravemente y se perdió la temporada, sino que esa lesión lo dejó fuera del Mundial 2026 y también provocó que su fichaje por el Sevilla se cancelara.

Ese fichaje al equipo español está en litigio porque supuestamente el club europeo no cumplió con lo acordado y rompió el acuerdo cuando el volante se lesionó. Mercado ahora volverá a las canchas con Independiente en la siguiente temporada.

Patrik Mercado regresa a jugar con IDV. (Foto: GettyImages)

Este regreso convierte a Mercado en el gran “refuerzo” que tendrá Independiente del Valle. Puesto que, al ser un jugador que no pudieron usar prácticamente todo el 2026, ya en 2027 puede ser una importante opción para el ataque. Todavía es una duda el nivel que podrá tener el jugador.

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¿Qué lesión tuvo Patrik Mercado?

El 22 de marzo de este 2026, Patrik Mercado se lesionó en el partido de Independiente del Valle vs Técnico Universitario. El jugador tuvo una de las peores lesiones que puede tener un jugador de fútbol, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado. Se perdió el Mundial 2026 por esa lesión.

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