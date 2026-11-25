En medio de todos los rumores finalmente se revela cuál será el futuro de uno de los mejores delanteros de la LigaPro.

Guillermo Sanguinetti es uno de los entrenadores más buscados por diferentes equipos para la temporada 2027. El ‘Topo’ viene de una temporada histórica con Macará, llevando al equipo a un subcampeonato histórico. Por lo cual, en las últimas horas sonó para América de Cali y para Emelec.

En Emelec ya se había revelado que hay una oferta por el entrenador, mientras que en Colombia solo son consultas. No obstante, ahora desde Macará se cansaron de los rumores que hablan del futuro de su entrenador y dejaron claro que se queda en el club.

El Gerente Deportivo de Macará, Héctor Salazar, conversó con Radio Sucre y reveló que todo está encaminado para que el DT se quede en el club: “El profe Sanguinetti va a continuar en Macará, está prácticamente llegado a un acuerdo con el profe“, comentó el directivo.

Por lo cual, con esto se terminan los rumores sobre Sanguinetti y su futuro y el DT se queda en el club por 1 año más. Una de las condiciones también para varias renovaciones a la interna de Macará sería que el DT se quede en el cargo para seguir siendo protagonistas.

Guillermo Sanguinetti la viene rompiendo con Macará. (Foto: Imago)

También hay que recordar que el mismo Guillermo Sanguinetti había revelado que la prioridad para su carrera la tenía Macará. El entrenador en todo momento se ha mostrado abierto a esa posibilidad de renovar su contrato con el club que le dio una nueva oportunidad en Ecuador.

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Los grandes de Ecuador interesados en Guillermo Sanguinetti

Guillermo Sanguinetti se metió en planes de equipos como Barcelona SC y Emelec para que sea su nuevo entrenador. El DT, con muy poco y muchos limitantes, hizo una gran temporada en Macará y es por eso que muchos lo quieren.

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En síntesis: