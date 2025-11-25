Barcelona sorprende y va por una figura de Liga de Quito para el 2026

Barcelona SC empieza a buscar refuerzos y ya Ismael Rescalvo dio su lista de objetivos para el 2026. Con mucha sorpresa informan que un jugador de Liga de Quito interesa a los ‘toreros’.

En la transmisión del partido del fin de semana revelaron que Michael Estrada es una de las opciones que quiere Barcelona para el puesto de delantero. El ecuatoriano no es titular en los ‘albos’ y eso podría marcar su salida del equipo.

Se sabe que Liga de Quito busca un delantero pese a tener a Estrada y Medina, esto reduciría aún más los minutos de Estrada, por lo que los amarillos aprovecharían. La U por su parte contactó a Barcelona por Octavio Rivero, quién es el gusto de Tiago Nunes.

Michael Estrada tiene contrato con Liga de Quito por tres temporadas más, y entre sus opciones está irse al exterior. Para Nunes, Medina y el nuevo delantero estarían por encima en consideración.

Michael Estrada tiene un costo superior al millón de dólares, en Ecuador ya ha jugado para Independiente del Valle y Macará, mientras que en el exterior ha jugado en la MLS, México y Rusia.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Michael Estrada quiere volver a la Selección de Ecuador Foto: Getty.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

