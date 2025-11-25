Kendry Páez esta cumpliendo su primer año con el Racing de Francia pero ya podría volver a cambia rde equipo. En Europa los medios hacen eco de una nueva decisión del Chelsea.

Medios franceses aseguran que el Chelsea está “molesto con Racing” por la cantidad de minutos que le han dado a Kendry Páez. El ecuatorian lleva menos de 20 minutos en total en los últimos cuatro partidos.

La molestia pasa porque el club inglés prestó a Kendry Páez con la condición de que tenga varios partidos, algo que no se ha cumplido. El Chelsea buscará cortar el préstamo en enero.

Aunque corten la cesión, es poco probable que lo sumen al primer equipo inglés por lo que lo podrían prestar. Sus opciones podrían ser el Watford, Borussia Dortmund y Brighton.

Estos tres clubes mantienen cesiones constantes con el Chelsea y podrían encontrarle un hueco al ex Independiente del Valle. Chelsea y Kendry tienen contrato hasta el 2030.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En lo que va de temporada con Estrasburg, Kendry Páez ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Sumando 531 minutos en chancha. Ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia. Sin embargo, no se gana el lugar como titular.

ver también José Mourinho pidió a un titular de Ecuador para el Benfica

Kendry Páez – Selección Ecuador

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene con Chelsea un contrato hasta finales de la temporada 2033. El club de la Premier League confía en el ecuatoriano, por lo cual, no se descarta algún tipo de intervención ante esta falta de minutos. Racing de Estrasburgo pertenece al mismo grupo que es dueño de Chelsea.

