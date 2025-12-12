Independiente del Valle negociaba pero ahora es oficial, Javier Rabanal dejará el club y el campeón ecuatoriano ya tiene nuevo DT. El español seguirá su carrera en Perú.

Javier Rabanal será nuevo DT de Universitario de Deportes de la Liga 1 de Perú tras no llegar a un acuerdo económico con los ecuatorianos. Por su parte Joaquín Papa será el nuevo entrenador de Independiente del Valle para el 2026.

La información de la salida de Rabanal como posibilidad trascendió hace semanas, pero el español lo había rechazado. El DT y el club tenían aún contrato por un año.

Joaquín Papa viene de ser semifinalista de la primera división de Uruguay con el Liverpool y antes de eso estuvo en categorías inferiores. Rabanal fue campeón con Independiente en su primera temporada de un equipo.

En Universitario ganará un salario mucho mayor de lo que percibe en LigaPro, el club ‘Crema’ también jugará la Copa Libertdores 2026. Hasta hace poco su entrenador era el uruguayo Jorge Fossati.

Los otros jugadores que dejarían Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares, así mismo Jordy Alcívar tendría opciones en Brasil y Spinelli en Argentina.

Publicidad

Publicidad

ver también Liga de Quito preguntó por arquero extranjero ¿se va Domínguez o Valle?

Javier Rabanal . Independiente del Valle

En resumen