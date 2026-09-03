Bayern Múnich fichó al ecuatoriano Virgilio Olaya y ahora lo mandó a jugar en este insólito equipo

Olaya era apodado como el "nuevo Hincapié", pero Bayern Múnich lo mandó a este equipo y es un cambio totalmente inesperado.

Hace pocos meses se revelaba que el Bayern Múnich fichó a Virgilio Olaya como su nuevo jugador. El defensa ecuatoriano se consolidó como el gran proyecto juvenil del fútbol ecuatoriano con esa venta, pero ahora todo ha cambiado y el jugador aparece en otro equipo.

Este jueves 3 de septiembre se reveló que Olaya fue cedido al club austriaco FC Wacker Innsbruck. No obstante, el movimiento deja muchas dudas, puesto que, el ecuatoriano no aparece como un jugador del Bayern Múnich que se va a este equipo, sino como un jugador del LAFC.

¿A qué equipo pertenece Virgilio Olaya?

De acuerdo a la aclaración de Rogelio Arosemena, Olaya aparece como jugador del LAFC porque todo el movimiento del ecuatoriano se da en la estructura Red&Gold, la cual está ligada a Bayern y LAFC. No obstante, no se aclara cuál de los dos lo fichó.

Cuando se reveló que Bayern era el equipo que fichaba al ecuatoriano, el equipo de Múnich nunca oficializó aquel fichaje, aunque se hablaba de una contratación de 4 años y medio.

NEUZUGANG! 🖤💚



Virgilio Olaya kommt auf Leihbasis vom LAFC zu uns. Willkommen in Innsbruck, Virgilio!



Mehr dazu auf unserer Website.#fcw1913 pic.twitter.com/LzWV6tHTiP — FC Wacker Innsbruck (@wackerinnsbruck) September 3, 2026

El nuevo equipo de Virgilio Olaya el FC Wacker Innsbruck apenas ascendió a la segunda categoría del fútbol de Austria. Por lo cual, el ecuatoriano es una figura total en este mercado, puesto que, ahora mismo tiene un valor de mercado de 1.4 millones de acuerdo a medios especializados.

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El valor de mercado de Virgilio Olaya

Olaya ahora mismo, de acuerdo a Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 1.2 millones. El ecuatoriano aparece en este portal como dueño del pase del ecuatoriano, LAFC. Resta saber si aún Bayern Múnich tiene alguna implicación en el jugador ecuatoriano.

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En síntesis: