¿También se quiere ir? Moisés Caicedo le pidió esto a Chelsea, pero el club le falló

Chelsea no terminó bien el mercado de fichajes y no le cumplió con un pedido a Moisés Caicedo.

Moisés Caicedo no ha comenzado bien la temporada en Chelsea, dos lesiones lo han dejado fuera del inicio de temporada. No obstante, ahora también se confirma que el jugador ecuatoriano le había hecho un pedido al club sobre la estructura de la plantilla, que no le han cumplido.

En la pretemporada Moisés Caicedo reveló que él quería a Enzo Fernández y esperaba que el jugador argentino se pudiera quedar para seguir jugando juntos en esta temporada. Sin embargo, el club no lo pudo mantener y lo transfiere por más de 140 millones a Manchester City.

En su momento, Moisés Caicedo comentó: “Quiero mucho a Enzo, él lo sabe. Le tengo mucho respeto porque ya sabemos el jugador que es, y no solo es un gran jugador, es una gran persona. Yo quiero que se quede, pero no voy a hablar de eso porque si se queda aquí va a ser importantísimo para nosotros“, comentó en su momento Moisés Caicedo.

Ahora el ecuatoriano tendrá que ver a Enzo Fernández en un rival directo para su ilusión en Chelsea. El jugador ecuatoriano también está lesionado y de momento tampoco ha podido ayudar al nuevo Chelsea de Xabi Alonso a conseguir victorias en cancha.

Moises Caicedo says he ‘loves’ Enzo Fernandez, and hopes the midfielder stays at Chelsea this summer 🫶 pic.twitter.com/ncQjBjheZQ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 4, 2026

Con la salida de Enzo Fernández también se abre una puerta muy importante para Moisés Caicedo, puesto que, primero se pensaba que por tener contratos muy largos no se podían marchar. El argentino acaba de demostrar que no es así, pero el ecuatoriano tiene que querer irse, algo que se ve poco probable.

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El contrato de Moisés Caicedo con Chelsea

Moisés Caicedo se ha mostrado como un hincha de Chelsea, el jugador ecuatoriano incluso renovó su contrato cuando el futbolista ecuatoriano estaba siendo buscado por otros clubes. En una sorprendente decisión, acabó renovando su contrato por 2 años más hasta 2033.

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