“Entró mal Valencia…” la prensa argentina no perdona a Enner por su mal partido con Boca en la Copa

Enner Valencia nuevamente protagonista de críticas en la prensa argentina por su mal partido en la Copa.

Enner Valencia vuelve a protagonizar diferentes cuestionamientos en el fútbol argentino, después de su mal partido con Boca ante Vélez. El jugador ecuatoriano entró en el segundo tiempo y estuvo lejos de cumplir con las expectativas, incluso el ecuatoriano falló un penal en la tanda.

El mal partido de Enner Valencia y luego su errática definición en penales, le ganó al ecuatoriano varias críticas de la prensa Argentina. Toti Pasman para Bolavip lo resumió en 2 palabras: “Entró mal”. Y es que el ecuatoriano se mostró totalmente desconectado en un partido que no debía estar así.

Por otro lado, también llegó el cuestionamiento de Flavio Azzaro para el ecuatoriano. El reconocido comunicador advirtió que el jugador ecuatoriano debe mejorar en todos los aspectos. “En Boca si no te rompés el …, si no chocás, si te mostrás anémico, como te estás mostrando, te va a costar hermano“.

Además, otro duro cuestionamiento para el jugador ecuatoriano lo hizo Diego Yudcovky que incluso fue más allá y pidió que Riquelme “le rescinda el contrato a Enner Valencia“. Esa fue una petición de muchos hinchas en X contra el jugador ecuatoriano.

El jugador ecuatoriano vuelve a recibir cuestionamientos por su estado físico, puesto que, ya en su debut se mostró muy lento y ahora de nuevo se ve fuera de forma. Ya sorprende, porque el jugador viene entrenando de manera continua en el club.

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Los números de Enner Valencia con Boca Juniors

Con la camiseta de Boca, Enner ya suma 104 minutos en cancha, repartidos en 4 partidos. El jugador ecuatoriano no ha marcado goles ni ha dado asistencias, pero ya falló 1 penal en una tanda. Se espera que siga siendo suplente en los siguientes encuentros.

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