El jugador ecuatoriano no llegó a Europa, pero eso no evita que ahora suene para llegar a otro equipo en el extranjero.

Gonzalo Plata está muy cerca de dejar Flamengo, pese a que el ecuatoriano “regresó” al no darse su fichaje por el Dynamo de Moscú. El delantero ecuatoriano está decidido a dar un salto en su carrera y ahora reportan que en México se le pueden abrir las puertas.

Según reveló el periodista Pablo Oliveira, Gonzalo Plata está en Dubái en este momento, a la espera de que se defina su futuro. El ecuatoriano, en teoría, podría volver a Flamengo y terminar la temporada con el equipo brasileño, pero ahora mismo no lo quieren.

En Flamengo ya se habrían “librado” de Gonzalo Plata, puesto que, la intención era que el delantero ecuatoriano se marche y es por eso que le siguen buscando equipo. El club más interesado en fichar al jugador ecuatoriano sería Tigres de México. Otro club que se suma, según Mr. OFFSIDER es el Al-Ettifaq de Arabia Saudita. Días claves en el futuro del ecuatoriano.

De acuerdo a la revelación de Oliveira, Tigres no se ha expresado por una posible transferencia por Gonzalo Plata, el club mexicano guarda silencio, pero estaría buscando al ecuatoriano. La posibilidad de llegar a México representaría una importante oportunidad para el tricolor.

Gonzalo Plata era titular en Flamengo. (Foto: GettyImages)

El fichaje de Gonzalo Plata por el Dynamo de Moscú se terminó cancelando porque al ecuatoriano le descubrieron un problema en la rodilla. Según comentó el mismo jugador esa lesión también lo sorprendió a él, puesto que, él cree que nunca tuvo algo ahí.

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Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

En toda esta temporada, Gonzalo Plata jugó con Flamengo un total de 32 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 4 asistencias. Las polémicas fuera de la cancha causaron que el tricolor no entre en planes del club para este curso.

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