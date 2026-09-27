Los hinchas piden el regreso de dos jugadores a la Selección de Ecuador de Marcelo Gallardo

La Selección de Ecuador se enfrenta pronto a su segundo amistoso y los hinchas le piden a Marcelo Gallardo el regreso de dos jugadores..

La Selección de Ecuador tuvo un duro estreno en la era de Marcelo Gallardo tras caer goleada 3-0 ante Corea del Sur. La actuación de la Tricolor dejó varias dudas entre los aficionados y, después del partido, dos nombres comenzaron a repetirse en redes sociales como posibles soluciones para el nuevo proceso.

Los pedidos fueron Robert Arboleda y Jhojan Julio, los hinchas consideran que Ecuador necesita más variantes en defensa ante las ausencias de Piero Hincapié y Joel Ordóñez, además de otras bajas en esa zona, mientras que en el mediocampo y ataque también existe la necesidad de contar con jugadores capaces de aportar mayor creatividad.

En el caso de Arboleda, el defensor sí fue considerado por Gallardo para esta primera convocatoria. Sin embargo, el propio jugador habría decidido no aceptar el llamado después de las críticas que recibió anteriormente durante su etapa con la Tricolor, por lo que no formó parte de la gira asiática.

Jhojan Julio, por su parte, sí tuvo oportunidades durante el proceso de Sebastián Beccacece. El volante de Liga de Quito fue convocado durante las Eliminatorias, pero no consiguió repetir con la Selección el nivel que mostró con el conjunto albo y dejó de aparecer en las listas desde 2024.

Ahora, Ecuador tendrá una nueva oportunidad para cambiar la imagen mostrada en su debut. La Tricolor enfrentará a Japón el 1 de octubre por la Copa Kirin y Gallardo contará con varios días de entrenamiento para probar variantes y realizar cambios en el once titular.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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