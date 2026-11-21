Alan Franco no estará ni en el banco de suplentes de la final de la Copa Sudamericana.

Alan Franco es otro de los grandes protagonistas de la Copa Sudamericana, pero el volante ecuatoriano no estará ni en el banco de suplentes de Atlético Mineiro. El tricolor es la gran figura ausente de este partido y solo podrá estar con sus compañeros cuando el encuentro termine.

¿Por qué Alan Franco no juega la semifinal de la Copa Sudamericana?

El volante ecuatoriano no juega la final de la Copa Sudamericana porque fue expulsado en las semis ante Montevideo City Torque. En una jugada insólita, el centrocampista se ganó la doble tarjeta amarilla y se quedó sin chances de jugar esta final.

Alan Franco venía siendo titular con Mineiro y es una pieza de total equilibrio para el juego del equipo, de ahí que, su ausencia sea tan importante en esta final para el equipo ‘Galo’. Los otros dos ecuatorianos de Mineiro (Ángelo Preciado y Alan MInda) serían suplentes.

Alan Franco no jugará la final de la Copa Sudamericana. (Foto: GettyImages)

La final de la Copa Sudamericana es algo muy conocido para Atlético Mineiro que en 2025 perdió en este encuentro ante Lanús. Por lo cual, los brasileños quieren revancha y también saben que este torneo los mete a la siguiente Copa Libertadores.

¿A qué hora es la final de la Copa Sudamericana y qué canal la pasa?

La final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors comenzará desde las 17H30 (EC). El encuentro se podrá ver por las siguientes dos señales:

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