Polémica total: Enner Valencia entre los jugadores que podría costarle una eliminación a Boca Juniors

El delantero ecuatoriano podría ser uno de los responsables de la posible eliminación de Boca Juniors en el escritorio.

Enner Valencia vuelve a ser noticia en Argentina y esta vez por algo fuera de las canchas y es que el jugador ecuatoriano junto a otros futbolistas pueden causarle una eliminación a Boca Juniors en el escritorio. Vélez Sarsfield reclama por su inclusión y la de otros jugadores extranjeros en la planilla oficial del partido de la Copa Argentina.

Vélez Sarsfield confirmó que elevó un reclamo a la AFA porque Boca Juniors puso a 6 jugadores extranjeros en la planilla del partido de Copa Argentina, cuando solo se puede poner a 5 futbolistas. El club ‘Xeneize’ metió en la planilla oficial a: Montero, Lozano, Villa, Valencia, Palacios y Romero.

Enner Valencia incluso jugó en ese partido contra Vélez y falló un penal en la tanda. Ahora será el ámbito legal y el “escritorio” el que decida si Boca se marcha de la copa “por culpa” del ecuatoriano y también de los otros 5 jugadores extranjeros.

“Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA”, dice Vélez en su comunicado.

Enner Valencia jugando en la Copa Argentina. (Foto: Imago)

En caso de que se llegara a concretar una eliminación para Boca Juniors, sería un nuevo escándalo para el club y otro señalamiento para Enner, aunque el jugador no tiene nada de responsabilidad en este caso. De momento, solo ha trascendido que se puede dar una sanción económica.

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Los números de Enner Valencia en Boca Juniors

Con la camiseta de Boca Juniors en 4 partidos, Enner Valencia ya ha jugado un total de 104 minutos. El ecuatoriano no ha marcado goles ni ha dado asistencias. Apenas llegó y se está tratando de adaptar. El futbolista tiene contrato hasta finales de 2027.

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