“Es una vergüenza…” la hinchada de Boca Juniors pierde toda la paciencia con Enner Valencia

La hinchada de Boca ahora sí perdió toda la paciencia y señaló directamente a Enner Valencia.

Enner Valencia no la pasa nada bien en el fútbol argentino con Boca Juniors y aunque ahora completó sus primeros 90 minutos, el delantero nuevamente recibió cuestionamientos. En redes sociales, el delantero ecuatoriano fue muy criticado.

Los aficionados ya no aguantan más a Enner Valencia y es que el delantero no está bien desde lo físico. Aunque Arruabarrena lo defendió en rueda de prensa y confesó que para él hizo un “trabajo aceptable”. Los hinchas no perdonan y ya piden su salida en redes sociales.

En X, algunos aficionados escribieron: “Lo de Enner Valencia es una vergüenza, compra inexplicable literalmente no se puede mover“. “Lo duro que está Enner Valencia, parece un mármol con patas“. “Mamita lo de Enner Valencia… Es una momia que utiliza la 13 de Boca”. “Lo de liberarnos de Cavani y que nos encajen a Enner Valencia enseguida es para llorar“, fueron algunos comentarios.

Fue la primera vez que Enner Valencia pudo jugar los 90 minutos y el ecuatoriano pudo marcar un gol. Tampoco tuvo muchas oportunidades y es que en esta ocasión, Boca salió a la cancha con un equipo suplente. El ecuatoriano se vio muy solo en ataque.

¡OTRO GOLAZO DEL XENEIZE PARA VOLVER A PONERSE EN VENTAJA! Tacazo de Velasco, centro de Gorosito y definición de Zenón para anotar el 2-1 vs. Gimnasia (M).



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Con este mal partido, Enner Valencia nuevamente será suplente en el siguiente partido contra Sao Paulo por la Copa Sudamericana. El ecuatoriano no ha sumado los minutos esperados y cuando ha entrado a la cancha se ha mostrado muy lento y todavía falta de ritmo.

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El contrato de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia con Boca Juniors tiene un contrato hasta finales de la temporada 2027. El ecuatoriano firmó por 18 meses y se espera que tenga más oportunidades más adelante. Al tricolor le está costando muy caro los 2 meses que estuvo sin jugar.

Los comentarios de los hinchas contra Enner Valencia

Los hinchas cuestionaron a Enner Valencia en X:

Los comentarios contra Enner Valencia. (Captura de pantalla)

Los comentarios contra Enner Valencia. (Captura de pantalla)

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En síntesis: