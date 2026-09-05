La contundente decisión de Arruabarrena con Enner Valencia para el nuevo partido de Boca Juniors

Enner Valencia tendrá la última oportunidad de mejorar su imagen en Boca Juniors.

Enner Valencia está viviendo un momento complicado en Boca Juniors, después de que sus primeras actuaciones no fueran las mejores en este nuevo reto. El ecuatoriano incluso falló un penal decisivo en la tanda contra Vélez Sarsfield en la Copa Argentina.

En medio de todo ese ambiente que se viene creando alrededor del ecuatoriano, ahora el jugador recibe una nueva oportunidad del ‘Vasco’ Arruabarrena. Por la Liga de Argentina, Boca se medirá a Gimnasia de Mendoza y el ecuatoriano aparece como titular en el once inicial, de acuerdo a TNT Sports.

Esta sería la “última oportunidad” de Enner Valencia para demostrar que está listo para el reto con Boca. Aunque el ecuatoriano forma parte de un once lleno de rotaciones, será el encargado de llevar el peso ofensivo del equipo ‘Xeneize’ en este encuentro.

Así saldría Boca a jugar contra Gimnasia de Mendoza: Montero, Gorosito, Figal, Pellegrino, Satas, Belmonte, Domenech, Zenón, Velasco, Flores y Enner Valencia. Hay una gran rotación en Boca porque se piensa también en la Copa Sudamericana.

Enner Valencia será titular, por primera vez, en Boca. (Foto: GettyImages)

En la semana se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde Boca tendrá que enfrentar a Sao Paulo. Por lo cual, el equipo argentino prioriza el torneo internacional y sale a Mendoza a jugar con un once suplente.

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¿Qué canal pasa el partido de Boca Juniors contra Gimnasia de Mendoza con Enner Valencia titular?

Enner Valencia debutará con Boca Juniors como titular desde las 16H30 (ARG)/ 14H30 (EC) de este sábado, 5 de septiembre de 2026. El partido también se podrá ver por el plan premium de Disney+.

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