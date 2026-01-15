Es tendencia:
Bombazo: Douglas Costa podría jugar en un grande de LigaPro

El extremo brasileño Douglas Costa podría ser nuevo fichaje de uno de los grandes de LigaPro para la temporada 2026.

Por Gustavo Dávila

Bombazo: Douglas Costa podría jugar en un grande de LigaPro Foto: Getty

El mercado de pases 2026 de la LigaPro sigue sumando rumores y ahora ponen al brasileño Douglas Costa en la mira de un grande de Ecuador. El extremo ex Juventus, Bayern Múnich entre otros estaría negociando para venir al torneo local.

Según Globo Esporte, Douglas Costa tiene una oferta firme de Emelec para el 2026. El jugador se encuentra sin equipo tras una serie de traspasos a clubes lejos de Europa.

Pese a que está sin club y eso facilitaría las ofertas, Emelec tiene una seria competencia. Douglas Costa está en planes del Chievo de Verona de la Serie D de Italia.

Si de por si la oferta económica del club italiano es mayor a lo que puede pagarle un Emelec en crisis, luego de seis meses se irá al Al-Ittifaq de Dubai, equipo que le pagaría millones a Costa.

El brasileño, quién supo ser campeón de Italia y Alemania siendo figura en los gigantes de Europa tuvo un último paso por el Sydney FC de la primera división de Australia.

La crisis económica que vive Emelec

Emelec tiene que limpiar más de 9 sanciones en la FIFA para poder fichar a nuevos jugadores e inscribirlos en la LigaPro. De ahí que, cualquier jugador se lo piense varias veces antes de fichar por el ‘Bombillo’ para esta nueva temporada en la LigaPro.

En resumen

  • El extremo brasileño Douglas Costa recibió una oferta firme de Emelec para la temporada 2026.
  • El futbolista, exjugador de Juventus y Bayern Múnich, se encuentra actualmente en condición de jugador libre.
  • Emelec compite con el Chievo de Verona y el Al-Ittifaq por el fichaje del brasileño.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
