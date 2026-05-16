El gran gesto que Kendry Páez tuvo en River Plate, pese a que el ecuatoriano no fue convocado por Coudet.

Este sábado 16 de mayo de 2026 River Plate enfrenta a Rosario Central en medio de las semifinales del torneo argentino. Para Ecuador la noticia llegó en la previa, cuando se confirmó que Coudet decidió no convocar a Kendry Páez para jugar el partido.

Nuevamente el ecuatoriano se vuelve a quedar fuera de una convocatoria de River Plate, sin embargo, en esta ocasión optó por algo diferente. El tricolor decidió ir a la cancha a tener un gran gesto con sus compañeros y apoyarlos en este momento.

A minutos de que comience el partido se reveló como Kendry Páez entró a la cancha de El Monumental y luego se fue a las gradas para apoyar a sus compañeros. El ecuatoriano no puede ayudar desde el juego, pero está para apoyar a sus compañeros.

Ya cuando Kendry Páez se quedó fuera del partido ante Gimnasia en los cuartos de final, su entrenador aclaró que no había “nada detrás”, sino más bien fue una decisión netamente táctica. Ahora, nuevamente, es otra decisión del entrenador no contar con él.

Kendry Páez llegó a la cancha para apoyar a sus compañeros. (Foto: @DiarioOle)

El ‘Chacho’ Coudet no se la ha puesto nada fácil a Kendry Páez, puesto que, el jugador ecuatoriano perdió total regularidad con su llegada, apenas y tuvo tres titularidades y casi siempre tuvo que ir desde el banco de suplentes a ayudar en la cancha.

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Los números de Kendry Páez en River Plate

Con la camiseta de River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia. Suma en cancha poco más de 400′ minutos.

¿Hasta cuándo tiene contra Kendry Páez con River Plate?

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta mediados de la temporada 2027. El club argentino se hizo con su fichaje a préstamo de Chelsea, que puede repescarlo al final de este primer semestre, si el jugador ecuatoriano no logra jugar más partidos.

Encuesta¿Está siendo injusto Coudet con Kendry Páez? ¿Está siendo injusto Coudet con Kendry Páez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave:

Eduardo Coudet excluyó a Kendry Páez de la semifinal contra Rosario Central el 16 de mayo .

excluyó a de la semifinal contra Rosario Central el . El volante ecuatoriano registra 1 gol y 1 asistencia en 12 partidos con River Plate.

y en con River Plate. El contrato de Kendry Páez con el club argentino finaliza a mediados de 2027.