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EN VIVO: Aucas vs Barcelona SC por la fecha 14 de la LigaPro 2026

Aucas recibe a Barcelona SC en un encuentro clave por la LigaPro 2026.

Aucas enfrenta a Barcelona SC por la LigaPro
© GettyImages/ Edit BVAucas enfrenta a Barcelona SC por la LigaPro

Este sábado 16 de mayo de 2026 se enfrentan en un partido clave de la fecha 14 del fútbol ecuatoriano, Barcelona SC contra Aucas. Los amarillos vuelven a Quito en un partido clave y también muy complicado, donde solo les sirve sumar de a 3 puntos.

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AUCAS VIENE INTRATABLE

El 'Papá' venció hace poco a Católica y se llevó un triunfo clave para seguir peleando en los primeros lugares 

BARCELONA SC PERDIÓ CONTRA IDV

Barcelona SC viene de perder contra IDV en un partido muy complicado. 

¡AUCAS VS BARCELONA SC!

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto del partido de Barcelona SC contra Aucas en el Sur de Quito.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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