Este sábado 16 de mayo de 2026 se enfrentan en un partido clave de la fecha 14 del fútbol ecuatoriano, Barcelona SC contra Aucas. Los amarillos vuelven a Quito en un partido clave y también muy complicado, donde solo les sirve sumar de a 3 puntos.

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