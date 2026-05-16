Este sábado 16 de mayo de 2026 se enfrentan en un partido clave de la fecha 14 del fútbol ecuatoriano, Barcelona SC contra Aucas. Los amarillos vuelven a Quito en un partido clave y también muy complicado, donde solo les sirve sumar de a 3 puntos.
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¿Qué equipo gana?
Comunicador social con cinco años de experiencia en periodismo deportivo, especialmente vinculado a la redacción. Pasó por HIT Deportivo y Pichincha Comunicaciones, y actualmente en Bolavip cubre la actualidad del deporte ecuatoriano con énfasis en el fútbol y en equipos como Barcelona SC, Emelec, Independiente del Valle y Liga de Quito.