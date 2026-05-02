Jeremy Arévalo es el delantero del futuro para la Selección de Ecuador, pero en estos meses no ha podido destacar en la Bundesliga con el Stuttgart. Sin embargo, el jugador ecuatoriano está encontrando espacio en el equipo filial y acaba de marcar un triplete.

A poco del Mundial y con todos los rumores sobre los delanteros para la Selección de Ecuador, Jeremy Arévalo también da un paso al frente. El joven jugador venía destacando en el Racing de Santander en España, pero quiso dar el salto a un equipo de primera.

Los 3 goles de Arévalo mostraron su mejor cualidad como delantero, la calidad de definición. En todos los tantos, el jugador ecuatoriano se mostró muy calmo ante el portero rival. El partido era valido por la tercera división del fútbol alemán y fue una goleada total de 6 a 1.

Arévalo ya fue convocado por Beccacece en dos ocasiones a la Selección de Ecuador y en que caso de estar sano se ve muy probable que esté en la lista de cara al Mundial. Todavía se ve complicado que le quite el puesto a Enner, pero estaría entre los convocados.

Hat-trick de Jeremy Arévalo con la reserva del Stuttgart, en la tercera división alemana. pic.twitter.com/80PJVHBO38 — Diego Briones (@Diego_Briones13) May 2, 2026

Arévalo tiene contrato con Stuttgart hasta 2031; el jugador ecuatoriano no se pudo acoplar cómo se esperaba para los partidos de la Bundesliga, sin embargo, aún tiene un largo tiempo para ganarse un espacio en las siguientes temporadas y también lo que haga en el Mundial le puede servir.

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Los números de Jeremy Arévalo en Stuttgart

Entre el primer equipo y el segundo, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 1 asistencia. Sumando más de 300 minutos en cancha.

Los delanteros que buscan un lugar en la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tiene a dos delanteros fijos en la convocatoria, Enner Valencia y Kevin Rodríguez. Por lo cual, los otros 2 cupos o 1, se debaten entre nombres como Leonardo Campana, Jordy Caicedo, Elías Legendre y Jeremy Arévalo.

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En síntesis:

Jeremy Arévalo marcó un triplete en la victoria 6 a 1 del Stuttgart filial alemán.

marcó un en la victoria 6 a 1 del Stuttgart filial alemán. El delantero registra 5 goles y 1 asistencia en 11 partidos jugados esta temporada.

y en jugados esta temporada. Arévalo mantiene un contrato vigente con el Stuttgart de Alemania hasta el año 2031.