Liga de Quito ha tenido un semestre muy irregular tanto en juego como en resultados, la plantilla necesita refuerzos y empiezan a conocerse los nombres. Un histórico del club podría volver para junio de este año.

En Quito hacen eco de la información de Jhojan Julio y un posible regreso a Liga luego de dos temporadas. El volante acabó préstamo con Quéretaro y debe regresar a Xolos de Tijuana.

El club dueño de sus derechos no lo tiene en planes y analiza cederlo, Liga de Quito le haría una oferta en los próximos días. En México, Jhojan Julio cobraba cerca de 60 mil dólares mensuales.

En LigaPro tendría que aceptar una rebaja salarial, sin embargo el jugador tendría minutos. Desde que se fue justamente de Liga a México, el futbolista ha sido un suplente constante.

No solo Liga de Quito lo quiere de regreso en LigaPro, Barcelona también lo habría contactado por segunda ocasión en el año, el club ‘torero’ también está en problemas deportivos.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Jhojn Julio ganó siete títulos con Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen