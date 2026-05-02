Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador y dirigirá el Mundial 2026. Sin embargo, el entrenador argentino sorprendió a todos con sus palabras sobre su continuidad tras este torneo. La misma no estaría fija en los siguientes meses.

Beccacece no asegura su continuidad en Ecuador

En diálogo con Radio La Red en Argentina, el mismo Sebastián Beccacece no pudo asegurar que seguirá siendo el DT de la Selección de Ecuador: “La verdad yo soy de sensaciones, una vez que termine la competencia, seguramente voy a sentir que va a continuar en mi carrera. No soy de cranear, ni de armar”, comentó el DT.

Además, Beccacece también dio señales de cómo administra su carrera, así como cuando volvió a Defensa y Justicia en un momento totalmente impensado: “Yo recuerdo que cuando salí de Racing tenía muchas ofertas de Brasil, de México, y en el medio me llaman para volver a Defensa, y la verdad en ese momento sentí que tenía que estar ahí“, reveló el entrenador.

Beccacece dirigirá en su primer Mundial. (Foto: GettyImages)

Aunque Beccacece no dejó clara su continuidad en la Selección de Ecuador, sí pudo aclarar que su energía y mente están enfocadas en la Copa del Mundo. “Ahora todas las energías están centradas en que Ecuador haga el mejor Mundial de su historia”, culminó el entrenador.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece en la Selección de Ecuador ha dirigido un total de 18 partidos entre oficiales y amistosos. El entrenador ha ganado 6 encuentros, empatado 11 y tan solo ha perdido 1 encuentro.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales de 2026; no hasta que acabe el Mundial. El entrenador, en caso de marcharse, tendrá que tener una conversación con el directorio. La directiva de FEF le ha mostrado un constante apoyo.

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