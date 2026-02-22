VIDEO | Kendry Páez sufrió durísima caída y enciende alarmas en River y en Ecuador

Kendry Páez tuvo una noche de pesadilla en el partido entre River Plate y Vélez por el campeonato argentino, con victoria 1-0 para los de Liniers. El ecuatoriano estaba disputando buenos minutos sin embargo sufrió una durísima caída que provocó su salida del encuentro y enciende alarmas en River y en la Selección de Ecuador.

El volante del Chelsea fue a pelear una pelota en el aire cuando chocó con un rival y cayó sobre su hombro. El impacto fue fuerte y llevó a que todo el cuerpo del ecuatoriano cayera sobre su hombro en una posición antinatural.

El ecuatoriano se levantó y fue atendido por el cuerpo médico de River Plate para ver si podía seguir jugando, sin embargo tras unos minutos de visible gesto de dolor, fue reemplazado.

Es muy pronto para saber el alcance de la lesión, sin embargo Kendry terminó el partido con el hombro envuelto y escaloyado, encendiendo alarmas sobre una posible luxación.

El ecuatoriano estuvo poco más de 20 minutos en el campo y estuvo cerca de marcar su primer gol en su segundo partido con River. Mientras tanto a nivel colectivo Gallardo sigue sin levantar el equipo.

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta mediados de la temporada 2027. El ecuatoriano tiene, en teoría, un préstamo largo con River, pero si no juega el 50% de los partidos en este semestre, hay una opción de repesca para que regrese a Chelsea.

El plan de Gallardo con Kendry Páez

Por su gran irregularidad en el mes de enero en Francia, en River Plate decidieron que Páez entrene estas semanas hasta ponerse a tono desde lo físico. Por lo cual, el ecuatoriano sigue sin tener una fecha clara para debutar como titular. Aunque lleva ya dos convocatorias con el primer equipo.

