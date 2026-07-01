Brutal agresión a comentarista ecuatoriano en el Estadio Azteca supera los 3 millones de reproducciones

El triunfo de México sobre la Selección de Ecuador en el Estadio Azteca por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, no estuvo exento de hechos violentos. Y es que el comentarista ecuatoriano de Teleamazonas, José Carlos Crespo, sufrió una brutal agresión en vivo tras la clasificación de los anfitriones.

Crespo junto a su compañera Gisella Buendía y al relator Alfonso Laso estaban comentando la derrota del conjunto de Sebastián Beccacece cuando de repente un vaso de plástico vacío golpeó directamente en la cara del comentarista, mientras denunciaban el violento actuar de los hinchas mexicanos. El registro ha superado los 3,2 millones de reproducciones en X.

“La gente se aprovecha acá lanzando cerveza y ahora que estamos al aire volvieron a lanzar. Ya avisamos a la policía para ver si puede tomar un poco de orden, están aquí al lado haciendo calor en lugar de controlar un poco en la parte de arriba”, denunció Buendía.

Crespo, que se mantuvo intacto, y buscó al agresor con la mirada, tuvo el apoyo de su compañera, quien criticó duramente a los agresores. “Lanzaron un vaso vacío en el rostro de José Carlos. Estamos diciéndole a la policía hace rato que están lanzando cosas. Gente cobarde, ignorantes, no es necesario porque hoy fueron superiores futbolísticamente”, apuntó.

Finalmente, Crespo y sus compañeros pudieron seguir con normalidad la transmisión. En redes sociales, el agredido comunicador se refirió a la situación aunque prefirió bajarle el perfil a los hechos y enfocó sus dichos en la derrota de Ecuador. “Normalmente estas derrotas generan tristeza pero hoy siento más molestia, antes que otra cosa. Nuestra final nos la jugamos el sábado, hoy no salimos a tope. Nuestros cracks no respondieron como tal”, cerró.

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