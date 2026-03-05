¿Castigo ejemplar? Confirman la dura sanción de LigaPro a Maccari tras lesión de Johan García

La Comisión de Disciplina de la LigaPro publicó el acta de sanciones correspondientes a la fecha 2 y se acabó el suspenso sobre el castigo a Mateo Maccari. El defensa del Deportivo Cuenca conoce ya cuánto tiempo de baja estará tras la dura falta al juvenil de Barcelona.

El ente disciplinario le puso un castigo de cinco partidos de suspensión por juego brusco grave, que se da si es que el jugador que recibió la falta queda inhabilitado por más de 30 días. Johan García de Barcelona estará fuera de las canchas por lo menos tres meses.

Barcelona había pedido pena máxima y que el jugador ‘morlaco’ esté fuera el mismo tiempo que García tome en recuperarse. César Farías por su parte denunció mala fe de parte del jugador del Deportivo Cuenca.

En zona mixta tras el Dep. Cuenca vs. Libertad, el propio Maccari declaró que entiende la frustración de Barcelona pero que “no fue con mala intención, no pedí disculpas públicas porque no sentí que fuera necesario. Hablé con Johan luego del partido”, contó.

Para Deportivo Cuenca es una baja sensible perder a uno de sus titulares por más de un mes y una tercera parte de la primera ronda de la LigaPro. El club podría apelar la sanción.

