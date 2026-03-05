Quedan menos de 100 días para el comienzo del Mundial 2026, pero ahora desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol se anunció un cambio que sorprendió a todos los hinchas. La Selección de Ecuador dejará de trabajar con El Canal del Fútbol.

Francisco Egas confirmó que la Selección de Ecuador acaba “su relación comercial” con la televisora tras más de 5 años trabajando juntos. Los motivos exactos no fueron liberados, pero el máximo de la FEF sorprendió con sus palabras sobre esta relación.

“Yo heredé este contrato, un contrato que termina con el último amistoso previo al mundial. Creemos que el producto Selección de Ecuador debe estar al alcance de todos los ecuatorianos“, comentó el directivo en un anunció que trae dudas de cara al Mundial.

Con esto se abren varias incertidumbres de dónde podrán ver los aficionados a la Selección de Ecuador. En las siguiente semanas comenzarían diferentes negociaciones para trabajar con otras televisoras a poco del comienzo del Mundial 2026.

En redes sociales, este anuncio dejó diferentes reacciones para los aficionados, algunos a favor y otros en contra de esta postura de la FEF. En los siguientes amistosos, la Selección de Ecuador acabará enfrentando a Países Bajos y también a Marruecos.

Publicidad

Publicidad

¿Qué canal pasa el Mundial 2026 en Ecuador?

Hasta el momento, el Mundial 2026 en Ecuador solo se podrá ver por las señales de Teleamazonas (que pasará 40 partidos en abierto) y DSports (que pasará todo el Mundial). La FEF podría hacer otra negociación en las siguientes semanas y aparecer otra plataforma en la parrilla televisiva.

Encuesta¿Es una buena decisión de la Selección de Ecuador? ¿Es una buena decisión de la Selección de Ecuador? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

La Selección de Ecuador finaliza su relación comercial con El Canal del Fútbol tras 5 años .

finaliza su relación comercial con tras . El contrato de la FEF con la televisora termina tras el último amistoso previo al Mundial.

con la televisora termina tras el último previo al Mundial. Teleamazonas transmitirá 40 partidos en abierto y DSports emitirá todo el Mundial 2026 en Ecuador.

Publicidad