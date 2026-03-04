El gigante de Europa que quería a Johan García antes de su lesión

Johan García le dio la peor noticia posible a Barcelona el fin de semana, luego de caer lesionado con una fractura que lo tendrá fuera de las canchas por varios meses. Esto no solo tiene impacto deportivo, si no también económico según reportes de prensa.

Johan García estaba siendo observado por el Ajax de Holanda hasta antes de su lesión, con el jugador fuera de las canchas por un largo tramo, la posible operación podría no darse.

Ya siendo fijo en el primer equipo como titular o primer suplente, el precio de Johan García es de al menos 2 millones de dólares, habrá que ver ahora cómo llega después de recuperarse.

Mientras tanto, Barcelona pedirá a LigaPro que el jugador del Deportivo Cuenca Mateo Maccari sea suspendido el mismo tiempo que toma la recuperación del juvenil de Barcelona.

A nivel de selección de Ecuador, García también ha sido convocado en varias ocasiones en los procesos juveniles. César Farías denunció que fue malintencionada la falta.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Lesión de Johan García Maccari – Barcelona.

