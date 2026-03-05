Barcelona SC hizo una “hazaña” en la Copa Libertadores en la Fase 2 de clasificación después de eliminar a Argentinos Juniors. Esto no solo generó un “efecto” en el estado de ánimo de los amarillos, sino que también en toda la estructura del fútbol argentino.

En las últimas horas se reveló que se aprobó en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) un cambio histórico en el reparto de cupos para la Copa Libertadores en los siguientes años. Esto por la polémica eliminación de Argentinos a manos de Barcelona SC.

En la temporada 2025, Argentinos fue uno de los mejores equipos del fútbol argentino, pero ahora en todo 2026 se queda sin torneo internacional, tras perder ante los ecuatorianos en los penales. Esto provocó que ahora el noveno de la tabla de posiciones juegue Copa Libertadores.

Para la Copa Libertadores de 2028, Argentina repartirá los cupos a Copa Libertadores de la siguiente manera: Campeón apertura, campeón clausura, campeón Copa Argentina, primero tabla anual, segundo tabla anual y noveno tabla anual de la temporada 2027.

Por lo cual, con este cambio histórico, desde el tercero al octavo se clasifican a la Copa Sudamericana. Con esto, se aseguran que equipos como Argentinos Juniors, de buen año, se aseguren jugar torneo internacional el primer semestre. Otro que se quedó en esta instancia hace poco fue Boca Juniors.

Barcelona SC al menos ya jugará Copa Sudamericana en 2026

Al eliminar a Argentinos Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores, Barcelona SC al menos se aseguró jugar la Copa Sudamericana. En caso de quedar eliminado ante Botafogo (1 a 1 en la ida), el club ya se aseguró torneo internacional en 2026.

¿Cuántos cupos tiene Ecuador para la Copa Libertadores?

Ecuador tiene 4 cupos para jugar la Copa Libertadores, 2 directo a fase de grupos y 2 a fases de repechaje. En este 2025 los representantes de Ecuador en el torneo internacional son: Liga de Quito, Independiente del Valle, Universidad Católica y Barcelona SC.

En síntesis: