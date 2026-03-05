Barcelona se jugará todo el próximo martes cuando viaje a Brasil a enfrentar a Botafogo, sin embargo en medio tiene el Clásico del Astillero contra Emelec. Lo sorpresivo es que parece que César Farías dejará algunos jugadores en el banco de suplentes.

Joao Rojas, Darío Benedetto, Gustavo Vallecilla, Héctor Villalba, Jhonny Quiñónez, Bryan Carabalí, Javier Báez y Álex Rangel, serán guardados y no arrancarán como titulares este sábado.

De esta forma, César Farías saldrá con: José Contreras; Willian Vargas, Jhonier Chalá, Luca Sosa, Jonathan Perlaza; Matías Lugo (JC Montaño) , Milton Céliz; Byron Castillo, Tomás Martínez, Luis Cano; Sergio Núñez (Miguel Parrales).

Esta información dada por Eduardo Erazo rápidamente se viralizó y generó reacciones en los hinchas, quiénes consideran que salir con suplentes para el partido es dar ventaja.

Barcelona viene de perder contra el Deportivo Cuenca en LigaPro, por lo que otra derrota los alejaría aún más en la tabla de posiciones si es que los de arriba repiten victorias.

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Emelec por el Clásico del Astillero

El partido entre Barcelona y Emelec se podrá ver por Zapping Sports y Disney+ El encuentro se jugará el sábado 7 de marzo, a partir de las 16:30 en el Monumental.

