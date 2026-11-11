César Farías podría volver a dirigir y este campeón de Sudamericana iría por él

César Farías no tuvo un buen 2026 en Barcelona SC, pese a momentos muy importantes. El entrenador se marchó tras malos resultados y tras una eliminación en “escritorio” en la Copa Ecuador. Ahora puede volver a los banquillos con este club interesado.
Según se revela desde Perú, César Farías se metió en planes de Cienciano para que sea su nuevo DT. El estratega venezolano aparece como una importante opción para armar un proyecto competitivo en el club peruano que luchó en esta edición de la Copa Sudamericana.
Farías no dirige desde su paso por Barcelona SC, pero por decisión del entrenador. Ofertas no le han faltado, incluso se habló mucho de un posible regreso a Colombia. No obstante, ahora mismo es una incertidumbre si acepte o no a Cienciano.
También se reporta que ambas partes ya se habrían reunido y esto para conocer el plan del entrenador. César Farías se caracteriza por ser un entrenador muy intenso y detallista en su trabajo. Por lo cual, quiere armar un plan previo a su llegada, si esta se firma.
César Farías se marchó de Barcelona SC. (Foto: GettyImages)
Otro tema importante a tener en cuenta es que torneos internacionales podrá jugar Cienciano en 2027, de momento ninguno. El club está luchando para meterse a la siguiente Copa Sudamericana, pero su presencia en esta Copa está lejos de asegurarse.
Las estadísticas de César Farías como DT de Barcelona SC
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Con Barcelona SC, César Farías alcanzó a dirigir un total de 36 encuentros entre todas las competencias. Ganó 14 partidos, empató 9 y terminó perdiendo 13 encuentros más. Su último encuentro dirigido fue el 9 de agosto ante Macará donde perdió 2 a 1.
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En síntesis:
- Cienciano de Perú tiene en planes contratar a César Farías como su nuevo DT.
- César Farías registró 14 victorias, nueve empates y 13 derrotas dirigiendo a Barcelona SC.
- 9 de agosto dirigió César Farías su último partido oficial al caer ante Macará.