No ganó nada y ahora revelan cuánto tendría que pagarle Barcelona SC a César Farías

César Farías ya no sería el entrenador de Barcelona SC, aunque todavía no hay un comunicado oficial sobre su salida. Se especula que el directorio y el entrenador ya han tomado esta decisión, tras los muy malos resultados de los últimos meses y ya prácticamente sin objetivos en el año.

Ahora se reveló que Barcelona SC debe pagarle una importante cifra para que se concrete la salida de Farías. El monto a pagar para el entrenador venezolano sería de 150.000 dólares, siendo una cifra importante en el contexto del equipo amarillo.

Por lo cual, el directorio buscaría una reunión con el entrenador venezolano para acordar una forma de pago sobre esta importante cifra. Farías ya no seguiría en el club por varios motivos, pero son sobre todos los resultados de la actual temporada los que lo condenan.

Otro motivo que se suma para esta salida es la virtual eliminación de la Copa Ecuador, el equipo amarillo ganó en la cancha, pero acabó alineando a un jugador que no correspondía y eso hace que prácticamente sean eliminados en la Copa Ecuador.

César Farías dejaría Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Se espera que ya en las próximas semanas se confirme la salida de César Farías y sobre Barcelona SC lleguen varias horas de incertidumbre. El club amarillo no tendría listo a un nuevo DT, pero aún no se decide si se va por un nombre importante o se termina el año con un interinato.

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Los números de César Farías en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, César Farías ya ha dirigido un total de 34 partidos entre todas las competencias. Sumando 12 victorias, 9 empates y 13 derrotas. Son números muy malos que lo hicieron fracasar en Copa Libertadores, LigaPro y ahora también Copa Ecuador.

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