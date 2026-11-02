Tras su polémica salida de Barcelona SC: este es el nuevo trabajo de César Farías

César Farías encontró un nuevo trabajo para seguir su carrera ligada al fútbol, tras su salida de Barcelona SC.

César Farías comenzó el año como DT de Barcelona SC, sin embargo, los malos resultados llevaron a su rápido despido a mitad de temporada. El DT se fue con polémicas del vestuario amarillo y con la sensación de que todo pudo ser diferente. Ahora ya se reveló su nuevo trabajo.

Aunque empezó a sonar para diferentes equipos, la realidad es que César Farías no tiene nuevo club para seguir dirigiendo, pero sí un nuevo trabajo. El entrenador venezolano está en su país y parece que la faceta de DT podría volver en 2027.

Según la información de Solo Venex, César Farías ahora comparte su información y experiencia con las nuevas generaciones. Puesto que, ahora da charlas en academias infantiles de fútbol en Venezuela. Con esto también el entrenador está iniciando una nueva etapa.

César Farías podría volver a dirigir en la temporada 2027, el DT venezolano sonó hace poco para dirigir a un equipo en Colombia y en Ecuador, todas las puertas no estarían cerradas. Además, el entrenador también ha pensado en la posibilidad dirigir a la Selección de Venezuela.

César Farías no salió bien de Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

La última polémica de César Farías en Barcelona SC y que terminó su ciclo fue que el club quedó eliminado de la Copa Ecuador en el escritorio. En ese momento, se alineó mal a un jugador que ya había jugando con otro club en otra fase. Aunque no era culpa de Farías, el DT igual quedó señalado.

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Los números de César Farías en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, César Farías dirigió un total de 36 encuentros entre todas las competencias. Ganó 14 partidos, empató 9 y perdió 13 partidos. Dejó al equipo peleando puestos en el primer hexagonal y armó una plantilla que ahora dirige Pablo Trobbiani.

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