¿No están lesionados? Las dudas que generan las salidas de Alan Franco y Alan Minda de la Selección de Ecuador

Las dudas que despiertan las supuestas lesiones de Alan Franco y Alan Minda, que los bajaron de la Selección de Ecuador.

Alan Franco y Alan Minda fueron desafectados de la Selección de Ecuador en una sorpresiva noticia para todos. Ambos jugadores venían bien de Mineiro y de repente se lesionaron. Ahora surgen varias hipótesis de por qué no siguieron en la Selección de Ecuador.

Mediante un comunicado oficial, la Selección de Ecuador habló de lesiones en ambos jugadores: “Con el objetivo de priorizar su recuperación, los jugadores no participarán en los encuentros amistosos frente a Costa Rica y Bolivia, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre”, avisó la FEF.

Desde Diario Olé de Argentina revelaron que Gallardo había decidido convocar a los jugadores, pese a que Mineiro pidió que no los llame. El club brasileño juega la final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre y es contra Boca Juniors.

La gran hipótesis que sacude las redes sociales es que los jugadores no estarían lesionados, sino que se toma esta decisión para que lleguen bien a la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, Alan Franco no la puede jugar por expulsión, mientras que Minda sí está disponible.

No obstante esa teoría también se cae porque Ángelo Preciado no fue dado de baja, el jugador también es parte de Atlético Mineiro, pero sigue en la convocatoria. Ambos jugadores ya comenzaron un proceso de recuperación en la FEF.

El comunicado de ‘La Tri’ sobre los lesionado. (Foto: @LaTri)

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Otra gran duda es si los jugadores están poniendo por encima la final con su club que jugar con la Selección de Ecuador. Es inexplicable la postura de su convocatoria en este momento tan delicado, por ejemplo, Boca no tiene ningún citado para la fecha FIFA y llegarán “completos” a la final de la Sudamericana.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

Así quedó el calendario de la Selección de Ecuador para estos amistosos:

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre)

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre)

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En síntesis:

Alan Franco y Alan Minda fueron desafectados por lesión de la Selección de Ecuador.

fueron desafectados por lesión de la Selección de Ecuador. 21 de noviembre jugará Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana ante Boca.

jugará Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana ante Boca. 13 y 17 de noviembre disputará Ecuador sus partidos amistosos frente a Costa Rica y Bolivia.