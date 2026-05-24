César Farías sigue perdiendo y hay nuevo candidato a entrenador de Barcelona SC

César Farías sigue siendo criticado por los hinchas de Barcelona SC y hay un nuevo candidato para reemplazarlo como DT.

Barcelona SC sigue sin levantar y los hinchas piden con fuerza un cambio de entrenador. César Farías no ha sido cesado del cargo pero ya hay un nuevo candidato que piden desde la afición.

Gustavo Costas acaba de ser despedido de Racing de Argentina y los hinchas de Barcelona SC piden a la directiva que hagan un esfuerzo para su regreso. El DT ya pasó por el club ‘torero’ en el 2012.

Costas es recordado en Barcelona por ser el DT que terminó la sequía de casi 15 años del club amarillo sin ser campeón ecuatoriano. En Racing viene de ganar la Copa Sudamericana 2024.

El nombre de Gustavo Costas se suma así a otros como el de Guillermo Almada, Fabián Bustos entre otros. Por su parte desde la directiva continúan ratificando el respaldo al DT.

Independientemente del DT, sea la continuidad de César Farías o un nuevo estratega, Barcelona SC tendrá una reestructuración total del plantel con varias salidas y contrataciones.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Gustavo Costas – Barcelona Foto: El Comercio.

En resumen