El defensor ecuatoriano Piero Hincapié ganó la Premier League y tiene un nuevo valor de mercado para la siguiente temporada.

Lo consiguieron hace días y este domingo fue el festejo, Piero Hincapié es nuevo campeón de la Premier League con el Arsenal. El defensor ecuatoriano cerró una temporada excelente a nivel individual y eso se ve reflejado en su valor de mercado.

Piero Hincapié fue traspasado del Bayer Leverkusen al Arsenal por 50 millones de euros, sin embargo tras haber sido una de las figuras en la defensa y haber conquistado el título liguero, el nuevo precio de Piero Hincapié será de 60 millones de euros.

Esto va de la mano también con los aumentos que ha tenido su cotización en la web TransfrMrkt, dónde ha ido aumentando 10 millones de euros en cada actualización de la web especializada.

Piero Hincapié será comprado oficialmente el 1 de junio, ahí los ‘gunners’ harán uso de la obligación de compra de 52 millones de euros. Luego de eso podrían negociarlo nuevamente.

Ofertas no le faltan y ya el Galatasaray de Turquía contactó preguntando condiciones para ficharlo. Mikel Arteta le expuso a la directiva el deseo de seguir contando con el ecuatoriano.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado ya 39 partidos en esta temporada. Ha marcado 1 gol y dado 2 asistencias. Lleva en cancha más de 2.500 minutos. Además, el ex jugador de IDV registra un valor de mercado de 50 millones de euros.

Publicidad

Piero Hincapié y el Arsenal ganaron la Premier League luego de 22 años.

En resumen