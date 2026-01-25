Christian Noboa no para y su grupo de trabajo siguen buscando refuerzos para Emelec, mucho antes de si quiera confirmación de elecciones. Ahora un delantero campeón de Argentina puede llegar a los azules.

Según el portal Info Azul, Augusto Lotti ya ya sido contactado por la lista para llegar al equipo en este 2026. La posición de delantero es de las más urgentes de reforzar para Emelec.

Las salidas de Facundo Castelli, José Ángulo, Jaime Ayoví y Josué Cuero ha dejado sin variantes a Guillermo Duró. Se espera que al menos dos delanteros llegan al equipo del Astillero.

Lotti se encuentra en el CA Platense donde fue campeón por primera vez en el Apertura 2025. Augusto Lotti ganaba cerca de 20 mil dólares al mes en el fútbol de su país.

Sin duda su mejor temporada fue con Atl. Tucumán, anotando 21 goles en 110 partidos. Ha estado también en Cruz Azul de México y en el fútbol de Suiza. Lotti es el tercer refuerzo que suena para la lista de Noboa tras Anthony Landazuri y Braian Oyola.

El único fichaje anunciado por Emelec

De momento, Emelec solo tiene anunciado el fichaje de Miller Bolaños. Sin embargo, el jugador no estará inscrito hasta los problemas en FIFA. No se descarta, que los posibles candidatos a presidente del ‘Bombillo’ ya solucionen estos problemas antes de ser electos en beneficio del equipo.

Augusto Lotti – CA Platense 2025.

