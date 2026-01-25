Gonzalo Valle va a prisión y Liga de Quito tomó drástica medida

Un duro golpe recibió Liga de Quito luego de conocer que el portero Gonzalo Valle tendrá que perderse 20 días de pretemporada por pena de prisión por conducir en estado etílico.

Aún no ha habido comunicado oficial de las acciones a tomar pero revelaron ya las primeras reacciones de Tiago Nunes. El DT brasileño está muy molesto por la situación y ha pedido a la directiva que contraten a otro arquero.

Tiago Nunes es conocido por su altísima exigencia a la disciplina y está muy disgustado con lo sucedido. Ante lo ocurrido, Liga de Quito explicó que tomará medidas según corresponde el reglamento interno.

Gonzalo Valle por su parte pidió disculpas y aclaró que es un problema de índole personal desligado al club. El equipo legal del jugador está trabajando en una solución para que el arquero salga libre.

Lo lógico es que Gonzalo Valle no cobre el mes que estará en prisión sumado a la multa en coherencia con el código disciplinario. La titularidad volverá a Alexander Domínguez por lo pronto.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

